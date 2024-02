Milan-Inter Primavera, sale l’attesa per il derby. Chivu sogna l’allungo

L’Inter si prepara ad essere ospite del Milan in vista del derby di Milano nel campionato Primavera 1. I nerazzurri proveranno a continuare sulla striscia positiva di vittorie: la stracittadina in programma sabato all’ora di pranzo.

FORZA – Manca poco più di un giorno al derby di Milano in salsa Primavera. Il Milan di Ignazio Abate ospita al Vismara – Puma House l’Inter di Christian Chivu. Due squadre con due tecnici che hanno fatto parte della storia dei propri club. Adesso però al centro ci sono i ragazzi che stanno facendo bene all’ombra della Madonnina. L’occasione è ghiotta: prendersi i colori della città e continuare l’allungo sul Milan che nell’ultima uscita è rimasto impantanato nella sconfitta contro il Genoa. L’Inter Primavera invece, arriva dalla vittoria rifilata al Monza al Konami Youth Development Centre. Anche la classifica però, parla chiaro… non solo la qualità vista in campo. L’Inter di Chivu viaggia spedita con 47 punti a +10 dalla seconda, cioè l’Atalanta, che insegue a 37 punti. Al sesto posto ritroviamo il Milan che con 36 punti in classifica, insegue il secondo posto a un solo punto di distanza.

NUMERI – Inter Primavera sembra di seguire le orme della prima squadra, l’equipe di Christian Chivu ha portato in cascina dei numeri da capogiro. Sono 49 i gol fatti dall’Inter Primavera rispetto ai 38 fatti dal Milan. Nerazzurri nettamente migliori anche nei gol subiti, con 17 reti presi rispetto ai 25 incassati dai Diavoletti di Abate. Stessa cosa anche per le vittorie: sono 13 le gioie dell’Inter, con il Milan che ha portato a casa 10 vittorie. 8 i pareggi per l’Inter, e una sola sconfitta. Dall’altro lato del Naviglio invece, ben sei le sconfitte e altrettanti pareggi.