Inter KO in Supercoppa Primavera: eurogol Owusu, ma vince la Fiorentina

Inter-Fiorentina, la Supercoppa Primavera va ai viola che vincono 1-2. Dopo il primo tempo, chiuso col doppio vantaggio dei toscani (vedi articolo), non basta l’eurogol di Owusu. Espulso Carboni.

INTER-FIORENTINA PRIMAVERA, SECONDO TEMPO – La Fiorentina si aggiudica la Supercoppa Primavera, vincendo 1-2 a Monza. Cristian Chivu non attende e fa subito altri due cambi all’intervallo, con Enoch Owusu e Issiaka Kamaté per Silas Andersen e Jacopo Martini. Subito gialli in successione: Lorenzo Vigiani da una parte, Valentin Carboni e Stefano Di Pentima dall’altra. Splendida parata di Tommaso Martinelli al 58′, a negare l’1-2 proprio a Carboni su un gran tiro dal limite. Ci prova Eljon Toci al 64′, ma il suo destro strozzato a incrociare è facile preda di Nikolaos Botis. Vicino al gol anche Dimo Krastev, con una girata di testa non lontana dalla porta su controcross. Quando l’Inter sembra non avere grosse aspettative per riaprirla lo fa con una prodezza: eurogol proprio del subentrato Owusu, che al 74′ raccoglie un rinvio sbagliato della difesa della Fiorentina, controlla e con un fantastico destro dai venti metri non lascia scampo a Martinelli. Poco dopo lo stesso portiere sbaglia in uscita, palla rubata ma Nikola Iliev quando calcia trova l’opposizione di un difensore. Sempre Martinelli esce a vuoto all’81’, un suo compagno lo salva evitando il 2-2. Dal possibile pari al possibile 1-3 all’82’, con un gran destro dal limite di Filippo Distefano sulla traversa e tap-in di Fallou Sene sul fondo. Occasionissima per i viola, con il secondo (entrato poco prima) che si divora il tris. Valentin Carboni, non in gran serata, già ammonito all’89’ si allunga il pallone e colpisce Lorenzo Amatucci: secondo giallo inevitabile e rosso, Inter in dieci. Nei quattro minuti di recupero non succede nulla, la Fiorentina festeggia la Supercoppa Primavera.

INTER-FIORENTINA PRIMAVERA 1-2 – I MARCATORI

11′ Amatucci, 25′ Berti, 75′ Owusu (I)