De Rossi, Roma Primavera: «Inter vicina? Preoccupato più per le finali»

L’Inter ha vinto 3-1 contro la Roma ieri ed è lanciatissima verso lo scudetto. Nel campionato Primavera i giallorossi di De Rossi sono l’avversaria diretta per l’Inter di Chivu. Ecco le parole di De Rossi dopo l’1-1 con il Genoa.

PREOCCUPAZIONE – Dopo l’1-1 di oggi tra Roma e Genoa, ora l’Inter Primavera è a -3 dai giallorossi primi in classifica. E’ preoccupato di questo il tecnico De Rossi della Roma? No. Ecco le sue parole riportate da romanews.eu. «Le altre squadre si avvicinano, è normale. Se tu non fai punti, le altre si avvicinano. Mi preoccupano un po’ di più queste distrazioni, non sono da squadra forti. Noi, se non succede chissà cosa, nei playoff ci siamo. È qui che punto il dito e dove sono un po’ allarmato. Dobbiamo prepararci al meglio per le partite da dentro o fuori. Le finali stanno arrivando. Sono più preoccupato per questo che per l’Inter o il Cagliari che si avvicinano».