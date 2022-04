Padovan: «L’Inter vincerà certamente lo scudetto. Squadra sa una cosa»

Giancarlo Padovan, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato dell’Inter, reduce dalla vittoria per 3-1 contro la Roma. Di seguito le sue parole

IMPLACABILE – Queste le parole di Giancarlo Padovan, che analizza il momento dell’Inter: «Inter? Implacabile, nel senso che ormai sa quello che vuole, lo ottiene con una certa agevolezza. È una squadra che non rinuncia ai suoi principi di gioco, ha un gioco prettamente verticale che la Roma ha sofferto, così come altre squadre. È una squadra in salute, che sta bene. Ha nel mirino lo scudetto e lo vincerà certamente, anzi ha già cominciato a vincerlo».