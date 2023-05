Chivu: «Scudetto Primavera? Emozione più grande non in finale»

Prosegue la lunga intervista di Chivu, allenatore della Primavera dell’Inter. Il tecnico, a Sportitalia, torna sulla scorsa stagione e lo scudetto che si proverà a difendere portando la squadra ai play-off. Qui le sue parole sui trascorsi da calciatore.



IL PASSAGGIO – Cristian Chivu fa sapere come ha deciso di diventare allenatore: «Il mio lavoro nasce dall’UEFA, andavo alle partite di Champions League ed Europa League cercando di capire le tendenze e commentare. Siccome ero l’unico senza patentino, in un gruppo dove il capo era Sir Alex Ferguson, mi dicevo di non poter andare lì solo per aver giocato a pallone. Quindi ho iniziato a seguire il corso a Coverciano, i contatti con l’Inter c’erano da anni e mi avevano proposto di iniziare col settore giovanile. Avevo parlato con Piero Ausilio e Roberto Samaden ma non me la sentivo: volevo passare del tempo con la mia famiglia. Poi si rinnovò quell’offerta e accettai volentieri, pur partendo da una squadra non agonistica. Ho scelto io di partire dal basso, volevo vedere se ero in grado di far capire ai ragazzi le mie idee. Alla fine allenare è quello».

IL PERCORSO – Chivu prosegue sulla Primavera: «Quest’anno sono fortunato, perché credo di chiudere un ciclo. Ho iniziato coi 2005, me ne ritrovo tanti in Primavera seppur sotto età. Mi fa piacere vedere che qualcosina di quello che avevo indicato all’epoca se lo stanno portando. Samaden? È una persona perbene, a livello di settore giovanile professionalmente non ha paragoni però è una persona che mi sento onorato di aver conosciuto. Gioco o risultati? Sarebbe ideale averne due, ma non è sempre possibile. Ci sono quelli fortunati che hanno la possibilità di averli tutti e due, il bel gioco e vincere passa dalla qualità individuale e quello che scegli. Nella normalità di quelli che non hanno tutto questo privilegio io scelgo vincere, perché durante la mia carriera da giocatore non ho mai visto uno contento dopo una sconfitta per aver fatto il bel gioco».

CAMPIONE – Chivu sullo scudetto Primavera: «Per me non una sorpresa. La fortuna mia è stata aver lavorato con loro due anni, lo scorso era il terzo. Sapevo quali erano i punti fragili e deboli di quel gruppo, ma soprattutto a livello individuale le carenze e mancanze che avevano. A un certo punto della stagione abbiamo fatto lo switch, ci siamo detti le cose in faccia e ho chiesto disponibilità di fare quello che sapevano fare. Tutto culminò con la vittoria dello scudetto, però non è mai facile. Per me non era una sorpresa, dovevamo solo capire i tasti giusti per metterli in condizione di nascondere qualche deficit che avevano: siamo stati bravi a farlo. L’emozione più grossa l’ho avuta in semifinale Inter-Cagliari nel terzo gol, ho ancora la pelle d’oca. Un gol straordinario, si passò dal pensare “che figura di merda” al gioire. Questo è il calcio: devi sempre crederci».