Campionato Primavera 1, classifica marcatori 27ª giornata

L’Inter perde contro il Lecce con il risultato di 1-0 e vede avvicinarsi Rome e Atalanta al primo posto. Decide la rete su calcio di rigore di Catalin Burnete, ecco la classifica marcatori del Campionato Primavera 1 dopo la ventisettesima giornata.

VENTISETTESIMA GIORNATA – Una giornata da dimenticare per l’Inter, che perde per la seconda volta in questo campionato. Al Konami Youth Development Centre passa il Lecce con il risultato di 1-0 nonostante l’inferiorità numerica e il rigore al minuto 13 per i nerazzurri. Sbaglia Aleksandar Stankovic, nel secondo Catalin Burnete no. Proprio lui decide le sorti della gara, finita con la ciliegina sulla torta, ma in negativo. Matteo Cocchi è stato espulso per doppia ammonizione. Ecco la classifica marcatori del Campionato Primavera 1.

Classifica marcatori Primavera 1

18 GOL – Vlahovic Vanja (Atalanta).

15 GOL – Russo Flavio (Sassuolo).

14 GOL – Corona Giacomo (Empoli).

13 GOL – Ferraris Andrea (Monza).

12 GOL – Issiaka Kamate (Inter).

11 GOL – Vavassori Dominic (Atalanta), Siren Diao Balde (Verona), Cherubini Luigi (Roma).

10 GOL – Burnete Catalin (Lecce), Cissè Alphadio (Verona).

9 GOL – Antunovic Mate (Monza), Gonzalez Diego (Lazio), Ciammaglichella Aaron (Torino), Achour Sofiane (Cagliari), Sene Fallou (Fiorentina), Rubino Tommaso (Fiorentina).

8 GOL – Dellavalle Alessandro (Torino), Sia Diego (Milan), Papadopuolos Christos (Genoa).

7 GOL – Di Maggio Luca (Inter), Berenbruch Thomas (Inter), Manzoni Alberto (Atalanta), Omar Bashir (Genoa), Caprini Maat (Fiorentina), Selvini Alessandro (Frosinone).

6 GOL – Sarr Amadou (Inter), Aleksandar Stankovic (Inter), Camarda Francesco (Milan), Mlakar Luka (Roma), Ebone Tommaso (Bologna), Marras Tommaso (Monza), Carboni Michele (Cagliari), Mezsargs Kristians (Frosinone), Boccia Alessandro (Frosinone).

5 GOL – Akinsanmiro Ajodun (Inter), Sana Fernandes (Lazio), Sardo Jacopo (Lazio), Padula Cristian (Torino), Anghelé Lorenzo (Juventus), Vacca Alessio (Juventus), Pagnucco Filippo (Juventus), Ravaglioli Tommaso (Bologna), Byar Naim (Bologna), Konate Ismael (Cagliari), Mutandwa Kingstone (Cagliari), Vinciguerra Alessandro (Cagliari), Fini Seydou (Genoa), Dentale Alessandro (Verona), Conti Francesco (Sampdoria), Alesi Gabriele (Sampdoria), Mcjannet Edward (Lecce), Caragea Adrian (Sassuolo).

4 GOL – Pagano Riccardo (Roma), Pisilli Niccolò (Roma), E Costa Cesco (Roma), Sulejmani Flavio (Lazio), Bonomi Alessandro (Milan), Dell’aquila Francesco (Torino), Savva Zannetos (Torino), Gabellini Tommaso (Torino), Pugno Diego (Juventus), Scienza Michele (Juventus), Bonanomi Andrea (Atalanta), Herculano Nabian (Empoli), Vallarelli Francesco Pio (Empoli), Polli Luca (Sampdoria), Leonardi Simone (Sampdoria), Ekhator Jeff (Genoa), Knezovic Borna (Sassuolo), Vedovati Gabriele (Sassuolo), Kumi Justin (Sassuolo), Berretta Alessandro (Monza), Lupinetti Tommaso (Monza), D’Agostino Samuele (Verona), Jeppe Corfitzen (Lecce), Agustin Luna (Frosinone).

3 GOL – Spinacce Matteo (Inter), Quieto Daniele (Inter), Eletu Victor (Milan), Simmelhack Alexander (Milan), Zeroli Kevin (Milan), Graziani Leonardo (Roma), Alessio Filippo (Roma), Misitano Giulio (Roma), D’Agostini Lorenzo (Lazio), Cinquegrano Simone (Sassuolo), Bruno Kevin (Sassuolo), Baldari Luca (Sassuolo), Franzoni Nicolò (Torino), Njie Alieu (Torino), Longoni Marco (Torino), Ripani Diego (Juventus), Cazzadori Denis (Verona), Sodero Andrea (Empoli), Bonassi Luca (Empoli), Romano Marco (Genoa), Arboscello Riccardo (Genoa), Gomes Scarpino (Sampdoria), Tonin Federico (Bologna), Mangiameli Federico (Bologna), Menegazzo Lorenzo (Bologna), Baroncelli Leonardo (Fiorentina), Colombo Leonardo (Monza), Marcolini Diego (Cagliari), Daka Dario (Lecce).

2 GOL – Owusu Enoch (Inter), Mosconi Mattia (Inter), Nsiala-Makengo (Milan), Cuenca Hugo Francisco Martinez (Milan), Scotti Filippo (Milan), Liberali Mattia (Milan), Milani Alessandro (Lazio), Di Tommaso Leonardo (Lazio), Marazzotti Fabrizio (Roma), Mannini Mattia (Roma), Louakima Corentin (Roma), Plaia Matteo Giuseppe (Roma), Parlato Claudio (Sassuolo), Leone Kevin (Sassuolo), Chilafi Ardijan (Sampdoria), Lemina Pascal (Sampdoria), Uberti Nicolò (Sampdoria), Ruszel Marcel (Torino), Ghirardello Tommaso (Genoa), Sarpa Alessio (Genoa), Bornosuzov Yoan (Genoa), Manzoni Alberto (Atalanta), Colombo Matteo (Atalanta), Finocchiaro Gabriele (Juventus), Savio Federico (Juventus), Crapisto Francesco (Juventus). Patané Nicola (Verona), El Biache Noah Houssain (Empoli), Indragoli Gabriele (Empoli), Fini Riccardo (Empoli), Fernandes Nathan (Monza), Amey Wisdom (Bologna), Richi Agbonifo (Verona), Ajayi Junior (Verona), Nwanege Karlson (Verona), Fortini Niccolò (Fiorentina), Jonas Harder (Fiorentina), Vitolo Federico (Fiorentina), Pascalau Razvan (Lecce), Jemo Bosko (Lecce), Vulturar Catalin Alin (Lecce), Agrimi Matteo (Lecce), Minerva Francesco (Lecce), Yilmaz Enes (Lecce), Ferizaj Justin (Frosinone).

1 GOL – Magni Vittorio (Milan), Chaka Traoré (Milan), Simic Jan (Milan), Stabile Giacomo (Inter), Zuberek Jan (Inter), Napolitano Luca (Lazio), Dutu Matteo (Lazio), Ruggeri Fabio (Lazio), Bordon Filipe (Lazio), Cuzzarella Cristian (Lazio), Keramitsis Dimitrios (Roma), Bah Muhammed (Roma), Romano Alessandro (Roma). Guerini Alessio (Atalanta), Comi Pietro (Atalanta), Roaldsoy Alwande (Atalanta), Capac Andrei (Atalanta), Fiogbe Candas Bah Yovo (Atalanta), Calabrese Nicolò (Verona), Dalla Riva Stefano (Verona), Vermesan Ioan (Verona), Corradi Cristian (Verona), Ntanda Lukisa (Sampdoria), D’amore Fabiano (Sampdoria), Langella Matteo (Sampdoria), Ovalle Santos (Sampdoria), Pozzato Simone (Sampdoria). Neophytou Angelos (Sassuolo), Corradini Francesco (Sassuolo), Falasca Matteo (Sassuolo), Caddeo Alex (Cagliari), Pulina Andrea (Cagliari), Riyad Idrissi (Cagliari), Balde Mamadou (Cagliari). Pagnucco Filippo (Juventus), Srdoc Ivano (Juventus), Martinez Crous (Juventus), Turco Stefano (Juventus), Owusu Augusto (Juventus), Brugarello Mattia (Monza), Rettore Mirko (Torino), Silva Perthines Jonathan (Torino), Acar Emirhan (Torino), Wa Mungu Muntu (Torino), Marchioro Angelo (Torino), Perciun Sergiu (Torino), Goncalinho Joao Pedro Pinto (Genoa), Rossi Gianluca (Genoa), Papastylianou Lysandros Andreas (Genoa), Baroncioni Davide (Bologna), Diop Saer (Bologna), Daka Dario (Lecce), Faticanti Giacomo (Lecce), Samek Daniel (Lecce), Spaggiari Riccardo (Fiorentina), Denes Adrian (Fiorentina), Biagetti Christian (Fiorentina), Ievoli Mattia (Fiorentina), Braschi Riccardo (Fiorentina). Amerighi Igor (Frosinone), Milazzo Simone (Frosinone), Stoyanov Georgiev (Frosinone), Cichella Matteo (Frosinone), Molignano Gaetano Pio (Frosinone).