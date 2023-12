Thuram, che impatto in Benfica-Inter! Il francese ora ‘punta’ il Napoli

Thuram ha lasciato il segno anche in Benfica-Inter. Il francese, entrato dalla panchina, è stato decisivo: ora l’obiettivo è far bene anche nel big-match contro il Napoli

IMPATTO – Thuram non è più una sorpresa. Anche in Benfica-Inter l’attaccante, pur entrando dalla panchina, è risultato decisivo per il 3-3 finale: sua l’accelerazione che porta al fallo da rigore dei lusitani. Il suo ingresso ha definitivamente portato il match sui binari giusti, come altre volte era accaduto in questa stagione. Ora, il francese, dovrà confermare il suo straordinario momento contro il Napoli, al ‘Maradona’ nel big-match di domenica sera. Una sfida determinante per gli equilibri nei piani alti della classifica.

DIFESA – La velocità e la grande forza fisica di Thuram possono essere le armi per scardinare la difesa di un Napoli sì sconfitto dal Real Madrid ma in netta ripresa dal punto di vista del gioco e dello spirito dopo l’esonero di Garcia ed il ritorno a sorpresa di Mazzarri. Il numero 9 dell’Inter, dopo lo splendido assist contro la Juventus, è chiamato a fare la differenza in un altro big match: una vittoria interista darebbe un segnale, forte, al campionato.