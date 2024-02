Sommer ferma Lukaku: fotografia perfetta delle scelte di mercato dell’Inter

Sommer ha compiuto un’uscita strepitosa su Lukaku negando, di fatto, un possibile gol al belga. La fotografia perfetta delle scelte estive di mercato del club

SCELTE – L’estate dell’Inter, sul mercato, ha vissuto settimane complicate. Dopo il voltafaccia di Lukaku e la scelta di cedere Onana, la dirigenza ha deciso di puntare tutto su Thuram, ‘promosso’ titolare inamovibile, e su Sommer portiere in uscita dal Bayern Monaco, rinunciando a potenziali occasioni di mercato quali Trubin e Vicario. Una scelta che si è rivelata vincente, sia in attacco che in difesa e la fotografia perfetta arriva da Roma-Inter. Thuram è il match-winner o quasi della sfida dell’Olimpico: suo il gol del 2-2 che fa ripartire la macchina da calcio di Inzaghi, sempre suo l’inserimento che ‘propizia’ il 2-3 su autogol di Angelino. Sommer invece è bravissimo, al 70′, a fermare con un’uscita perfetta un lanciatissimo Lukaku, impedendogli di concludere a rete.

FOTOGRAFIA – Lukaku poteva tornare all’Inter, ma ha deciso di lasciare Milano per motivi ancora sconosciuti e francamente poco comprensibili. Ma il belga, col senno di poi, va ringraziato: con il suo rifiuto è potuto sbocciare il fiore di Marcus Thuram. Discorso diverso per Onana, costretto dagli eventi a salutare Milano: il cambio con Sommer però è stato tutt’altro che traumatico per l’Inter, diventata granitica in questa stagione. Di contro, il camerunese, non sta vivendo la sua migliore stagione della carriera al Manchester United. Di sliding doors in casa Inter se ne sono vissute parecchie: questa volta, sembra, che la strada intrapresa sia quella giusta.