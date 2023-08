Sanchez, paradosso Inter: da esautorato a opzione migliore (in un caso)

Le strade di Alexis Sanchez e dell’Inter potrebbero tornare a unirsi. L’attaccante cileno è svincolato dopo l’ottima stagione all’Olympique Marsiglia, e gradirebbe un ritorno in nerazzurro.

RAPPORTO DIFFICILE – C’eravamo tanto…sopportati. Questo potrebbe essere il titolo del film che racconta i tre anni di Alexis Sanchez all’Inter, dal 2019 al 2022. Un triennio fatto di gol (20 in 109 presenze), assist (23 totali), trofei (uno Scudetto, una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia) e polemiche passivo-aggressive. Indelebile nella memoria rimarrà il virgolettato “Ehi amigo, el campeon è così” per descrivere il suo gol-vittoria allo scadere contro la Juventus, che assegna all’Inter la Supercoppa Italiana 2021. Meno di sei mesi dopo quella rete il club nerazzurro arrivò a pagare una lauta buonuscita a Sanchez pur di interrompere il suo contratto da 7 milioni netti annui. Ma dopo un solo anno la situazione è di nuovo cambiata, e per volere dello stesso cileno.

DIETROFRONT IMPREVEDIBILE – Dopo un’ottima stagione in Ligue 1 con l’Olympique Marsiglia (18 reti in 44 presenze) il quasi 35enne Sanchez è di nuovo svincolato. E secondo le principali fonti di calciomercato non disdegnerebbe affatto di tornare all’Inter. Il cileno vorrebbe infatti rimanere in Europa e giocare ancora in Champions League. E il paradosso è che il suo nome sarebbe quello ideale per completare l’attacco di Simone Inzaghi. Addirittura per due motivi.

Sanchez, il paradosso del campeon: incastro perfetto

VALORE INDISCUTIBILE – Escludendo il primo anno all’Inter, viziato da un infortunio patito in Nazionale nell’ottobre 2019, il contributo di Sanchez da primo attaccante di riserva è sempre stato soddisfacente. Sebbene non più giovane, infatti, il cileno detiene ancora tutti i colpi di classe che gli valsero il soprannome di Niño Maravilla in gioventù. Colpi di gran lunga superiori a quelli messi in mostra da Joaquin Correa nell’ultimo biennio, giusto per rimanere legati al contesto Inter. L’unica cosa che cambierebbe, rispetto al triennio 2019-22, è la posizione in griglia di partenza: Sanchez non sarebbe più il terzo attaccante nelle gerarchie, bensì il quarto (Gianluca Scamacca permettendo). È quindi indubbio il valore che il cileno apporterebbe nell’attacco di Inzaghi. E stavolta ci sarebbe persino una convenienza economica.

PESO DIVERSO – A Marsiglia, lo stipendio annuale di Sanchez ammontava a 6 milioni di euro lordi (fonte: Capology). Inferiore persino a quello che attualmente Correa percepisce all’Inter (6,48 milioni lordi all’anno). E proprio al Tucu è legato il possibile (nuovo) futuro di Sanchez in nerazzurro. Senza l’uscita dell’argentino (ormai ai margini) non arriverà un nuovo attaccante. Se tuttavia Correa dovesse lasciare Milano, il cileno potrebbe ricoprire il suo posto in modo quasi impercettibile a bilancio. Questo è pertanto l’unico scenario che può dar seguito alla volontà di Sanchez di tornare all’Inter. Uno scenario per certi versi auspicabile, considerando il contributo di esperienza del cileno, che sarebbe ben più utile di un attaccante più giovane in cerca di minuti.