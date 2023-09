Sanchez, ci risiamo? Indisponibile con l’Inter… Ma non per il Cile!

Alexis Sanchez è da poco tornato a essere un giocatore dell’Inter. Arrivato a parametro zero, si attende ancora il suo secondo debutto con la maglia nerazzurra. Che non avverrà stasera contro la Fiorentina: mancanza di condizione. Ma la partenza per il Cile è già programmata.

CONDIZIONE – Dopo aver saltato la trasferta di Cagliari, Alexis Sanchez non sarà a disposizione neanche questa sera per Inter-Fiorentina. Ancora fuori condizione il cileno, che non si è di fatto preparato per tutta estate vista la sua situazione da svincolato dopo la scadenza del contratto annuale con l’Olympique Marsiglia. Quello che lascia perplessi, però, è il fatto che durante la sosta per le nazionali – che avverrà prima del derby contro il Milan – Sanchez sarà regolarmente a disposizione con il Cile. Un film già visto, durante la sua prima avventura all’Inter. Con anche diversi problemi dovuti agli infortuni subiti proprio con la maglia della sua rappresentativa, che gli hanno impedito spesso di scendere in campo con i nerazzurri. Ci risiamo, dunque. Con la speranza, quantomeno, di avere un Sanchez in forma partita in vista del ritorno del campionato.