Pastorello consiglia Pereyra all’Inter: come può tornare utile a Inzaghi

Tra le varie dichiarazioni di Federico Pastorello degli ultimi giorni, l’agente ha parlato anche di Roberto Pereyra, che potrebbe essere utile per Inzaghi.

OCCASIONE – Federico Pastorello ha consigliato Roberto Pereyra all’Inter. Secondo l’agente può essere un giocatore che può tornare utile a Simone Inzaghi (vedi articolo). Il centrocampista dell’Udinese andrà in scadenza a giugno 2023. Potrebbe essere quindi un’occasione per la società nerazzurra. Oltre ad un possibile rimpiazzo a costo zero di Roberto Gagliardini, sempre più vicino all’addio.

TUCU – Pereyra sarebbe il secondo Tucu in rosa. Il 37 bianconero ha infatti lo stesso soprannome di Joaquin Correa, argentino anche lui. Tra le migliori caratteristiche del classe 1991 c’è sicuramente la duttilità. Nelle ultime stagioni in Italia ha ricoperto in pratica ogni ruolo del centrocampo. In questa stagione ha giocato anche come esterno sinistro nel centrocampo a 5. In mediana al posto di Marcelo Brozovic non sarebbe proprio a suo agio. Pereyra come mezzala sarebbe ottimo, ma anche dietro la punta in un 3-4-2-1 o in un 3-5-1-1.

CONTRO – Ci sono però diversi contro. Innanzitutto lo stipendio non è certamente da sottovaltare. Liberarsi di un ingaggio come quello di Gagliardini per sostituirlo con un altro come quello di Pereyra cambierebbe poco a livello economico. L’età poi ha il suo peso. A 31 anni compiuti, l’argentino è un giocatore fatto e finito. Può sembrare un’occasione ma sarebbe l’ennesimo caso Vidal, di cui poi non riesci a liberarti. Chiuderebbe poi spazio ai giovani, ad esempio Giovanni Fabbian e sicuramente Kristjan Asllani. Sono loro i centrocampisti su cui il progetto Inter dovrebbe puntare.