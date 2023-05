Milan-Inter… E quattro! In una settimana la Regina di Milano

Milan-Inter di domani, sfida valevole per l’andata della semifinale di UEFA Champions League, è il quarto scontro diretto fra le due squadre in questa stagione. Un risultato che al momento vede i nerazzurri in vantaggio, ma la vera Regina della città si incoronerà soltanto tra una settimana.

E QUATTRO! – Sono già tre i derby giocati in stagione. Milan-Inter di domani è il quarto scontro dell’annata, dopo i due di campionato e quello di Supercoppa Italiana dominato dai nerazzurri. Al momento il bilancio delle sfide vede la squadra di Simone Inzaghi in vantaggio con due vittorie e una sconfitta. Ma, inutile girarci intorno, la vera Regina di Milano per questa stagione sarà incoronata non tanto domani, ma tra una settimana. Quando finalmente si capirà chi volerà nella finale di Istanbul a giocarsi il trofeo contro Manchester City o Real Madrid e chi, invece, resterà a leccarsi le ferite.

INCORONAZIONE – Una vera e propria incoronazione attesa da milioni di persone, dopo quella appena avvenuta per Re Carlo d’Inghilterra. Milan-Inter è soltanto il primo passo di una doppia sfida che, comunque vada, sarà un altro tassello di un’accesissima rivalità che ha visto il calcio milanese tornare su palcoscenici importantissimi. A partire dalle due lotte scudetto delle due scorse stagioni che hanno visto prevalere i nerazzurri di Antonio Conte prima e i rossoneri di Stefano Pioli poi. Milan-Inter è anche l’occasione, insomma, per Simone Inzaghi di vendicare proprio quanto accaduto lo scorso anno. E cancellare un macigno che, inevitabilmente, si è portato dietro per tutta la stagione.