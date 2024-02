Lautaro Martinez risponde a Vlahovic e vola rompendo un record

Dopo la doppietta di Dusan Vlahovic contro il Frosinone, Lautaro Martinez non ha fatto attendere la sua risposta in Lecce-Inter. Mantenendo le distanze invariate nella classifica marcatori e rompendo un personale record.

RECORD SUPERATO – Mentre l’Inter vola nella classifica generale della Serie A, Lautaro Martinez fa lo stesso in quella dei marcatori. Dopo il temporaneo avvicinamento di Dusan Vlahovic grazie alla doppietta siglata in Juventus-Frosinone, non si è fatta attendere la risposta del capitano nerazzurro. Doppietta sul campo del Lecce – decisiva ai fini del risultato – e gerarchie ristabilite nella classifica marcatori. Non solo. I due gol di ieri per Lautaro Martinez sono importanti per altri due motivi: il primo, l’aver raggiunto (e superato) i 100 gol in Serie A. Il secondo: aver rotto il suo personale record di reti segnate in un campionato. Arrivato a quota 22, infatti, Lautaro Martinez ha superato i suoi risultati della stagione 2022-2023 (21 centri) e 2021-2022 (21 centri). Un ulteriore segnale della sua esponenziale crescita in quest’annata.