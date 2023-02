Lautaro Martinez in Inter-Porto serve partita da “Toro”: due esempi

Lautaro Martinez scenderà in campo da titolare in Inter-Porto. L’argentino dovrà sfoderare una prestazione da “Toro” per guidare la squadra: prendere ad esempio due prestazioni “iconiche”

PRESTAZIONE – Lautaro Martinez questa sera guiderà l’attacco dell’Inter contro il Porto. L’argentino dovrà sfoderare una prestazione da “Toro” in quella che forse è la gara più importante della stagione sin qui (Supercoppa esclusa). Il numero 10 dell’Inter ha già abituato i tifosi a prestazioni maiuscole in palcoscenici importanti, basti pensare al match di Anfield contro il Liverpool dello scorso anno in cui Lautaro Martinez segnò un gol di pregevole fattura, seppur inutile ai fini della qualificazione. Esempio più recente anche la gara del Camp Nou contro il Barcellona: ad oggi, probabilmente, la miglior prestazione dell’argentino con la maglia dell’Inter in Champions League. Una competizione in cui, l’argentino, ha già dimostrato di esaltarsi: ci riuscirà anche questa sera?