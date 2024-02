L’Atalanta di Gasperini è una delle squadre più in forma in A

L’Atalanta di Gasperini sta lottando per un posto in Champions League sulla scia di un 2024 che la vede imbattuta. La squadra punta sulla verve offensiva di De Ketelaere.

TATTICA – Il modulo di riferimento di Gasperini è il 3-4-2-1, ma con le squadre che sfruttano il regista basso il tecnico passa al 3-4-1-2 per pressare in modo più organico. Una risorsa specifica di questa stagione è la variabilità del reparto offensivo. L’Atalanta infatti può passare da un attacco senza riferimenti (De Ketelaere-Miranchuk), a centrocampisti spostati a supporto di una punta (Pasalic, Koopmeiners), a un attacco a due con una punta fisica (Scamacca), a due punte vere (inserendo Lookman), al tridente con una punta centrale, sia vera (ancora Scamacca) che di movimento (De Ketelaere). Cambiando approccio anche all’interno della stessa partita.

STATISTICHE – L’Atalanta nel 2024 non ha mai perso. In 9 partite assomma 7 vittorie e 2 pareggi. La squadra è ancora a trazione anteriore: i 48 gol segnati valgono il terzo miglior attacco del campionato. I tiri prodotti confermano questa posizione ed è addirittura la migliore per quelli in porta. Questo non significa che la difesa non funzioni. I 24 gol subiti infatti rappresentano il quarto miglior risultato in A. Attenzione però al rendimento in trasferta: i nerazzurri lontani da Bergamo hanno messo insieme 5 delle loro 7 sconfitte totali.

DETTAGLI – Carnesecchi si è preso il posto da titolare in porta distinguendosi per la reattività tra i pali: è quinto per rendimento della squadra. Pasalic, capace di adattarsi sia in mediana che nel tridente offensivo, è uno degli uomini più in forma, con 2 gol e un assist nelle ultime tre partite giocate. In totale per lui 4 reti e 3 passaggi vincenti. Koopmeiners, oltre a distinguersi sempre per km percorsi, è una risorsa offensiva totale: terzo per tiri a partita, primo per passaggi chiave, secondo per cross, miglior marcatore con 8 gol e autore di 3 assist. In attacco si è ritagliato il suo spazio De Ketelaere. Attaccante centrale o allargato specialmente a sinistra, è primo per dribbling, primo per falli subiti, terzo per passaggi chiave, migliore negli assist con 6 e autore in aggiunta di 6 gol.