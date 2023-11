Juventus-Inter 1-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

Il derby d’Italia finisce 1-1, risultato che si era verificato anche nell’ultimo Juventus-Inter a Torino quasi otto mesi fa in Coppa Italia. La particolarità del bis concesso è uno dei dati statistici dal pareggio di ieri.

ZERO – Le parate di Yann Sommer ieri sera. Il portiere dell’Inter ha toccato il pallone di fatto solo con i piedi, peraltro in una circostanza avviando l’azione dell’1-1. L’unico tiro in porta della Juventus è il gol di Dusan Vlahovic.

TRE – Le volte che Simone Inzaghi ha allenato in uno Juventus-Inter di Serie A. Ha ottenuto tutti e tre i risultati possibili: vittoria (0-1) il 3 aprile 2022, sconfitta (2-0) il 6 novembre 2022 e pareggio (1-1) ieri.

OTTO – Gli Juventus-Inter giocati in carriera da Lautaro Martinez. Questa è la prima volta che va in gol all’Allianz Stadium, per un totale di quattro reti contro i bianconeri in diciassette incroci (la squadra più affrontata fra tutte).

NOVE – Le volte che Juan Guillermo Cuadrado ha giocato contro la Juventus. Quella di ieri è la prima sfida da ex, le altre erano prima del suo trasferimento in bianconero. L’ultima uno 0-0 al Franchi il 5 dicembre 2014, quando era alla Fiorentina. Per lui in totale appena una vittoria, poi quattro pareggi e altrettante sconfitte.

DICIOTTO – Gli anni dopo cui si è ripetuto lo stesso risultato in due Juventus-Inter consecutivi. Prima del doppio 1-1 (l’altro il 4 aprile nelle semifinali di andata di Coppa Italia) c’era stato un doppio 0-1 il 20 aprile 2005 in Serie A e il 20 agosto 2005 in Supercoppa Italiana. Quest’ultimo però ai tempi supplementari, parlando entro il 90′ dai tre 1-0 di fila del 26 aprile 1998, 25 ottobre 1998 e 12 dicembre 1999. Due pareggi di fila a Torino non capitavano da una vita: tre fra il 1978 (2-2 l’8 aprile, 1-1 il 10 dicembre) e il 1979 (0-0 il 30 gennaio in Coppa Italia).