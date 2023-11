La Juventus di Allegri è il trionfo della praticità: brutta, ma efficace

La Juventus di Allegri in questa stagione sta elevando la praticità a sistema. La squadra ha come primo obiettivo non prendere gol, e poi per farli punta molto sulle situazioni. Per esempio sui calci piazzati.

TATTICA – Massimiliano Allegri ha abituato nella sua esperienza alla Juventus a un costante trasformismo di uomini e moduli. In questa stagione però il tecnico sta puntando con insistenza sul 3-5-2. Un modulo interpretato con idee ben precise: nessun interesse per il possesso palla (la Juventus è dodicesima in A col 48,8%), baricentro basso e ripartenze. Riassumendo, primo non prenderle. Con i calci piazzati come risorsa d’elezione per sbloccare le gare e poi speculare sul risultato (i bianconeri sono primi per gol su piazzati in questo campionato).

STATISTICHE – Il secondo posto in classifica della Juventus è dovuto in gran parte alla solidità difensiva. Con 7 gol subiti infatti è la seconda difesa in A. Dietro proprio l’Inter. Ben 7 le partite senza gol al passivo in queste prime 12 di campionato. Come tiri subiti però sono non con 12,2 tiri a gara. Meno efficace l’attacco con 19 gol segnati (5 gol su calcio piazzato, uno su rigore), anche se tiri prodotti i bianconeri sono terzi in A dopo Napoli e Inter. Non avere le coppe al momento non sta segnando un vantaggio fisico per la squadra, che è nona in campionato per km percorsi.

DETTAGLI – Federico Gatti da comprimario annunciato è diventato sempre più attore protagonista della difesa della Juventus. È quello che eleva il livello fisico della squadra e in particolare della difesa, trovando anche un gol. Adrien Rabiot è il migliore per rendimento secondo WhoScored, grazie a un rendimento totale. Il francese è quinto per passaggi medi (secondo tra i centrocampisti), terzo per tiri a partita, primo per dribbling, per falli subiti e anche per contrasti e ha messo insieme un gol e 2 assist. Filip Kostic sull’esterno sinistro è una fondamentale risorsa di qualità della Juventus: primo per cross, primo per passaggi chiave, primo per assist della squadra con 4. Federico Chiesa visto anche il contributo con l’Italia è l’uomo più in forma dell’attacco. Non a caso è secondo per tiri a partita, terzo per passaggi chiave, terzo per dribbling, secondo per falli subiti e miglior marcatore con 4 gol.