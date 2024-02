Inter, che sprint nel 2024! Quota 10 con tanto di trofeo

Una partenza di 2024 letteralmente di fuoco per l’Inter che, di fatto, sa solo vincere. Raggiunta quota 10 su 10, con tanto di trofeo conquistato.

QUOTA DIECI – Anno nuovo, vita… Vecchia. Già, perché l’Inter – che seppur abbia chiuso con un pareggio contro il Genoa il suo 2023 – nel nuovo anno ha mostrato di saper soltanto vincere. Dieci partite giocate in tre competizioni (Serie A, Supercoppa Italiana, Champions League), dieci vittorie. Partendo dal 2-1 al cardiopalma contro il Verona del 6 gennaio, finendo per il comodo 0-4 sul campo del Lecce di ieri. In mezzo le vittorie negli scontri diretti contro Juventus e Roma, la trasferta di Firenze e la conquista della Supercoppa Italiana archiviando le pratiche Lazio e Napoli. Se non fosse sufficiente, l’Inter ha anche trovato l’1-0 contro l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale della Champions League. Insomma, nessuno, finora, come i nerazzurri in questo inizio di 2024. Con la consapevolezza, però, che la prossima partita è sempre quella più importante.