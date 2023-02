Inter, serve la giusta testa per vincere il primo derby in campionato

Inter-Milan non è un impegno banale. I nerazzurri di Inzaghi infatti devono dimostrare di avere la tenuta mentale per vincere un derby in campionato. Una cosa che non succede da quasi due anni.

PROBLEMA DERBY – L’Inter non vince un derby in Serie A dal 21 febbraio 2021. Sono passati praticamente due anni. E in panchina c’era Antonio Conte. Qui troviamo il significato della sfida tra Inter e Milan di questa sera. I nerazzurri con Inzaghi in panchina non hanno mai vinto quando la stracittadina valeva per la Serie A. Tre occasioni, un pari e due sconfitte. Un bilancio che va cambiato.

PROBLEMA DI TESTA – Il primo problema che ha condizionato queste sfide è quello mentale. L’Inter ha sempre cominciato bene le partite, andando anche in vantaggio. Per poi perdersi puntualmente nello sviluppo. Gol sbagliati, occasioni regalate. Crisi di nervi che all’improvviso rendevano impossibile stare in campo, gestire il gioco. Le non vittorie insomma sono nate in primis dalla stessa Inter. Ed è quindi questo il primo aspetto da curare.

SVOLTA DA DARE – L’Inter ha dimostrato di poter fare questo passo. Proprio contro il Milan. Lo si è visto nella gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia dello scorso anno e nella Supercoppa Italiana di pochi giorni fa. Ma non in Serie A. In campionato è sempre mancato. Qualcosa è sempre andato storto. Compromettendo il risultato. Inter-Milan di oggi può cambiare questa infelice tradizione.