Inter, ora bisogna rialzare la saracinesca: 2/5 dato da migliorare

Nelle ultime cinque gare disputate in campionato l’Inter soltanto due volte è uscita dal campo con la porta imbattuta. Ora, in vista del finale di questa Serie A, bisognerà alzare nuovamente la saracinesca e migliorare questo dato.

DUE SU CINQUE – Nelle ultime cinque partite di campionato, l’Inter ha fatto vedere qualche incertezza a livello difensivo. Un fattore a cui siamo poco abituati, vista la capacità difensiva mostrata dai nerazzurri in stagione, dimostrata anche dall’avere la miglior difesa della competizione (oltre, naturalmente, al miglior attacco). Tanto che la porta inviolata è arrivata in due occasioni: contro il Bologna (0-1) e l’Empoli (2-0). Insomma, un due su cinque da migliorare assolutamente, dal momento che c’è ancora un lavoro da portare a termine e uno scudetto da conquistare matematicamente il prima possibile.

Inter, bisogna risollevare la saracinesca: difesa da migliorare

SERRARE LE FILA – Quattro gol subiti in cinque partite (uno contro il Napoli, uno contro l’Udinese e due contro il Cagliari) sono decisamente troppi per l’Inter di quest’anno, che fisiologicamente sta leggermente tirando il freno in questo finale di stagione. Il vantaggio di 14 punti sul Milan non deve però fungere da giustificazione o alibi per abbassare la guardia. Per questo bisogna trovare nuovamente la rocciosità nella fase difensiva che ha contraddistinto le prestazioni fino a questo punto. Già nel derby contro i rossoneri, gara nella quale rivedremo in campo anche un elemento fondamentale come Benjamin Pavard, che ha scontato il turno di squalifica seguito al cartellino giallo sul campo dell’Udinese. Tornare ai clean sheet è importante, anche per permettere a Yann Sommer di migliorare il suo invidiabile score nella sua prima esperienza in Serie A.