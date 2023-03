Inter, occhi puntati verso Liverpool: nel mirino due parametri zero

L’Inter cercherà di rinforzarsi nel prossimo mercato estivo. Vista la carenza di fondi, potrebbe essere utile sondare il mercato dei parametri zero. A giugno, due giocatori del Liverpool saranno svincolati e potrebbero essere oggetto dei desideri della dirigenza nerazzurra

DUE NEL MIRINO – Nella prossima sessione di mercato, l’Inter cercherà di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. I nerazzurri, però, saranno prima costretti a effettuare delle cessioni per sistemare il bilancio. Vista la difficile soluzione economica che limita il club nerazzurro, una soluzione potrebbe essere quella di guardare al mercato degli svincolati. A giugno molti giocatori saranno liberi di firmare con qualsiasi club. Tra questi, oltre al già citato Marcus Thuram, potrebbero esserci due nomi particolarmente interessanti per la squadra di Inzaghi. Entrambi in estate lasceranno il Liverpool a 0, non facendo parte del progetto di Jurgen Kloop. I nomi sono quelli di Naby Keita e Roberto Firmino. Il centrocampista classe ’95 sta vivendo una stagione travagliata a causa dei continui infortuni. Sono infatti solo 8 le presenze in campionato per l’ex giocatore del Lipsia. Il brasiliano, invece, ha manifestato la propria volontà di rinnovare il suo contratto con i Reds (qui i dettagli). A 31 anni Firmino ha voglia di cambiare aria, e potrebbe sistemare parecchi problemi all’Inter. Per lui sono 7 i gol stagionali in 16 presenze.