Inter tra Mazzarri e la sosta natalizia che non c’è: ecco il dicembre nero

Inter alle prese con un calendario assolutamente impegnativo nell’ultimo mese dell’anno. Il 2023 si chiude con una serie di partite che decreteranno il futuro nerazzurro in tutte le competizioni stagionali. E per Inzaghi adesso non ci sono date da mettere in secondo piano

TUTTO IN PALIO – Il mese di novembre va in archivio con il 3-3 di Lisbona ma è già tempo di pensare al prossimo mese. Dicembre non è alle porte, di più. Dicembre è adesso. Questione di ore ma il calendario dell’Inter si conosce già da tempo. Sette partite in tre competizioni. Praticamente il mese più decisivo e importante della stagione. Non è una frase fatta: sbagliare una sola partita di quelle previste può stravolgere i piani dell’Inter in vista del nuovo anno solare. Al contrario, portare a casa il massimo significherebbe creare presupposti importanti per i piani di Simone Inzaghi, che vuole migliorarsi rispetto alla stagione precedente. E non sarà certo facile.

Il calendario dell’Inter a dicembre 2023

DICEMBRE NERO – L’Inter inizia con la trasferta in casa del Napoli (3 dicembre) dell’ex Walter Mazzarri, tutt’altro che una passeggiata. Poi torna finalmente a Milano prima contro l’Udinese (9 dicembre) e poi contro la Real Sociedad (12 dicebre), ultima giornata del Gruppo D di UEFA Champions League con in palio il primo posto nel girone. Trasferta a Roma in casa Lazio (17 dicembre) ed esordio in Coppa Italia per l’Inter contro il Bologna (20 dicembre) a San Siro. Prima di Natale il Lecce (23 dicembre) in casa. Niente sosta natalizia, perché tra Santo Stefano e Capodanno l’Inter va a Genova in casa del Genoa (29 dicembre) per il quinto impegno in Serie A di questo mese. Ben quindici punti in palio. Da Napoli a Genova. Un dicembre nero, sulla carta.

STRATEGIA INZAGHI – Arrivare bene a Napoli sia dal punto di vista fisico sia mentale è alla base del lavoro di Inzaghi. Ma lo stesso discorso verrà fatto prima delle partite contro Udinese, Real Sociedad, Lazio, Bologna, Lecce e Genoa. Emergenze a parte, servirà tutta la rosa… ma modificando schematicamente tre-quattro pedine di partita in partita. Obiettivo? Mantenere la vetta solitaria in Serie A, possibilmente allungando in chiave Scudetto. Essere testa di serie agli Ottavi di Finale di Champions League. E ottenere il pass per i Quarti di Finale di Coppa Italia. Tre in uno: Inzaghi ora vuole tutto con la sua Inter. Altro che rotazioni massicce come a Lisbona…