Inter, Inzaghi già a rischio esonero? Da considerare tre importanti fattori!

L’Inter ha iniziato in maniera deludente questa stagione con lo stesso Simone Inzaghi già in bilico. Ipotesi esonero ad oggi non considerata. Occhio a tre fattori

TEMPO FINITO? − È giusto esonerare Simone Inzaghi dopo appena sei partite stagionali? Domanda risicatissima all’indomani della seconda sconfitta consecutiva dell’Inter tra campionato e Champions League. L’inizio di stagione non è sicuramente tra i più promettenti. Sono già tre le sconfitte in meno di un mese per la Beneamata, caduta sotto i colpi della Lazio due settimane fa e di Milan e Bayern Monaco nell’arco di 72 ore. Qualcosa non va. Questo è sotto gli occhi di tutti. L’Inter al momento non è una squadra. Tutti i giocatori sono in difficoltà soprattutto mentale con lo stesso Simone Inzaghi confuso e demotivato. L’esonero è possibile?

LATO EMOTIVO − Da un lato squisitamente tecnico, l’addio certamente può far discutere (fattore tempo) ma al contempo non sarebbe neanche una mossa scellerata. L’ambiente Inter necessita di una scossa indispensabile e un ribaltamento in panchina potrebbe essere una soluzione anche ragionevole. Soprattutto per dare un segnale a tutta la squadra. Tra Inzaghi e giocatori evidentemente qualcosa si è rotto. Non con tutti ma con qualche pilastro sì. Serve ritrovare la compattezza e la connessione tra allenatore e spogliatoio, fattore indispensabile per il successo di una squadra.

LATO ECONOMICO − Dal punto di vista economico, l’ipotesi esonero Inzaghi sembrerebbe essere poco percorribile. Il tecnico piacentino ha un contratto in scadenza nel 2024 a quattro milioni l’anno. Difficilmente Zhang darà l’autorizzazione ad un suo esonero ripercorrendo uno Spalletti bis, rimasto sul groppone nerazzurro dopo l’avvicendamento con Conte. Diverso sarebbe, invece, lo scenario nel caso in cui fosse Inzaghi a dimettersi. Altra ipotesi poco considerabile.

SOSTITUTO − E le possibili alternative? Altro interrogativo non trascurabile. La scelta del post Inzaghi non sarebbe di poco conto considerando anche il sistema tattico nerazzurro, in perfetta linea di continuità da almeno tre anni. Il 3-5-2 è un modulo ormai consolidato e perfettamente integro nella testa dei giocatori. Sostituire Inzaghi con un tecnico dalla filosofia di gioco decisamente differente sarebbe una mossa azzardata. Soprattutto perché il fattore tempo in casa Inter non è mai dalla parte dell’allenatore.