Sorrentino: «Quasi papera Onana? Silenzio, l’avesse fatta Handanovic…»

Sorrentino si è espresso sull’alternanza all’Inter tra Onana e Handanovic col camerunese ieri sera titolare per la prima volta contro il Bayern Monaco. Una frecciata ai tifosi e alla stampa sulla papera nella ripresa

DUALISMO − Stefano Sorrentino sull’alternanza portieri in casa Inter: «Credo che ci sia stata un’alternanza normale e giusta. Chiaro Inzaghi, sabato rigiocherà Handanovic, giusto provare altri giocatori. Ma non ci vedo nulla di particolare, ci vedo anche un passaggio di testimone graduale perché non è facile subito fare il titolare in un campionato nuovo, con una nuova lingua e in una squadra come l’Inter. Quasi papera? Nessuno ne parla, se l’avesse fatta Handanovic sarebbe a quest’ora crocifisso a piazza Duomo».