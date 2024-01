Inter, fiato corto in difesa? Serve gestire le energie, uno su tutti

Con il titolo di campione d’inverno “in bacheca”, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara alla sfida contro il Monza e al duro viaggio in Arabia Saudita. In tutto questo, sono tanti i calciatori da valutare ma uno in particolare

STANCHEZZA – Archiviato il 2023, l’Inter è pronta a scendere in campo a Monza per poi prepararsi alla delicata trasferta della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. In un mese complicato come quello di gennaio che ha portato l’Inter a qualche frenata di troppo, adesso anche i calciatori ne iniziano a risentire. Nonostante una rosa ricca di qualità in campo e in panchina, Inzaghi sa che le rotazioni dovranno essere all’ordine del giorno per permettere a tutti di ricaricarsi. Terminata la Supercoppa, i nerazzurri avranno il doppio impegno in Champions League contro l’Atletico Madrid.

DIFESA – Uno tra i tanti reparti che Inzaghi dovrà tenere sotto occhio è la difesa. Tra novembre e dicembre sono stati in tanti a rischiare di fermarsi a causa di qualche stop muscolare. Uno che adesso avrà bisogno di riposare è sicuramente Francesco Acerbi. L’ex Lazio, arrivato in sordina, con il tempo è diventato un pilastro inamovibile per il tecnico piacentino. Anche a causa di qualche infortunio di troppo tra Pavard e Bastoni, lo stesso Acerbi è sceso in campo per ben 14 volte senza mai riposare. Proprio questo infatti rischia di diventare deleterio per un singolo calciatore che arriva alla soglia di un’età importante. Inzaghi quindi dovrà gestire le energie del suo uomo importante, dando sempre più spazio e fiducia alle ‘seconde linee’: uno su tutti Bisseck, che ha sempre risposto presente quando è stato chiamato in causa.