Inter, nel derby il primo match point! Diversi scenari

Nonostante il pareggio contro il Cagliari, per l’Inter quello di lunedì prossimo nel derby contro il Milan resta il primo match point per la vittoria dello scudetto. Con diversi scenari che possono aprirsi in base al risultato della stracittadina.

PRIMO SCENARIO – Anche se diversi tifosi hanno espresso qualche mugugno (decisamente esagerato) dopo il pareggio casalingo contro il Cagliari, per l’Inter la situazione scudetto vedrà il suo primo crocevia già fra sette giorni, nel derby di San Siro contro il Milan. Una vittoria decreterebbe infatti la conquista matematica del titolo, mandando i rossoneri a -17 con 15 punti ancora a disposizione fino al termine della competizione. Questo è naturalmente lo scenario migliore, quello che tutti – giocatori compresi e lo si è visto a Udine – sognano. Un pareggio, invece, non consegnerebbe matematicamente il titolo all’Inter, restando a +14 sarebbe rimandato tutto alla settimana successiva, contro il Torino.

Inter, diversi match point nelle prossime sei giornate: caccia allo scudetto

SECONDO SCENARIO – Naturalmente bisogna prendere in considerazione ogni scenario, anche quelli peggiori. E, a tal proposito, pensare a una sconfitta nel derby contro il Milan. In questo caso servirebbero cinque punti all’Inter nelle ultime cinque giornate per avere la matematica certezza di poter sollevare il ventesimo tricolore. I rossoneri si potrerebbero infatti a -11, con 15 punti a disposizione. Ricordiamo che quattro punti, in questo caso, non basterebbero perché in caso di arrivo a pari punti bisognerebbe giocarsi lo scudetto nello spareggio. Chiaramente a nessuno farebbe piacere perdere il derby, specialmente considerando la posta in palio, ma anche in questo caso non servirebbe fare inutili tragedie o psicodrammi.

TUTTI PAREGGI – La cosa paradossale, ma che fa ben capire la posizione in cui si è messa l’Inter in questo finale di campionato, è che da qui al termine la squadra può anche permettersi di non vincere più una partita. Come detto, mancano al momento sei partite. Una sconfitta nel derby richiederebbe poi la conquista di cinque punti in cinque partite. Con i nerazzurri impegnati contro Torino, Sassuolo, Frosinone, Lazio e Verona. Basterebbero cinque punti per la conquista del titolo. Certo, nessuno si vorrebbe accontentare, in questo momento, di uno score simile. Ma non serve nemmeno vivere questo finale con un’ansia ingiustificata.