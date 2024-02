Inter, con o senza pressione non importa: corsa impressionante

Non importa se l’Inter, in questa stagione, sia tallonata da un’inseguitrice o se corra da sola. La concentrazione e la consapevolezza della squadra restano immutate, indipendentemente dagli avversari.

NON CAMBIA NULLA – Una delle curiosità legate all’Inter – anche in vista del recupero contro l’Atalanta – era capire se il grosso distacco dalla Juventus potesse in qualche modo intaccare gli stimoli e la concentrazione della squadra. Curiosità a cui i nerazzurri hanno risposto con un perentorio 4-0 infrasettimanale, nel recupero della ventunesima giornata non giocata per l’impegno in Supercoppa Italiana. A dimostrazione che non importa chi sia l’avversario e non importa se la seconda in classifica sia a un punto o a dieci. L’Inter continua infatti a mantenere ben salda la concentrazione e alta l’asticella della tensione, segnando a raffica e non concedendo praticamente nulla all’avversario di turno. L’ennesima riprova del grande lavoro di Simone Inzaghi nel cementare il gruppo e la consapevolezza che questa squadra può raggiungere tutti i suoi obiettivi stagionali.