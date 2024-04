Inter-Cagliari da Star Trek a star scudetto: la seconda passa da qui!

Star Trek, lanciato da Paramount+ in occasione di Inter-Cagliari, non è l’unica cosa stellare prevista a San Siro. Un nuovo passo verso la stella – la seconda – tanto ambita dai nerazzurri.

STAR SCUDETTO – Un’altra notte a San Siro equivale a una nuova missione per gli uomini di Simone Inzaghi. Una notte, quella di Inter-Cagliari, in cui sembra essere previsto un cielo sereno, nel quale sarà possibile ammirare più di una stella. Questa, almeno, è la speranza dei tanti tifosi attesi al ‘Giuseppe Meazza’ di Milano in occasione del Sunday Night Match della settimana. La sfida agli uomini di Claudio Ranieri, infatti, dovrà essere un altro passo – l’ennesimo – verso la stella più luminosa di tutte, che i nerazzurri ambiscono a cucire al petto al termine della stagione. Conquistare i tre punti in Inter-Cagliari, dopo aver battuto consecutivamente Empoli e Udinese, significherebbe giungere al derby del 22 aprile con una marcia in più: quella che fa andare più spediti e veloci verso il trofeo. Con la possibilità che, proprio lo scontro contro i cugini del Milan, diventi il match-point scudetto.

Star: parola d’ordine di Inter-Cagliari!

STAR TREK – Sarà che ormai nella testa e nel cuore dei nerazzurri la seconda stella è un pensiero fisso, o sarà che esistono le coincidenze. Il caso vuole che proprio in occasione di Inter-Cagliari sia previsto il lancio della quarta ed ultima stagione di Star Trek. Paramount+, sponsor di maglia nerazzurro, ha preparato una serie di iniziative che il pubblico di San Siro questa sera potrà godersi. L’auspicio è che la sponsorizzazione della saga, famosa e spaziale, sia di buon augurio per la missione dell’Inter, altrettanto stellare come quella dei protagonisti di Star Trek.