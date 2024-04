Inter-Cagliari, che differenza tra casa e trasferta! Numeri chiari

Un rendimento totalmente diverso quello del Cagliari, che domani affronterà l’Inter, tra casa e trasferta. Proprio lontano dalle mura di casa i sardi hanno conquistato soltanto sette dei trenta punti totali in questo campionato. A dimostrazione di come, lontani dal proprio pubblico, i rossoblu fatichino.

ANDAMENTO IN TRASFERTA – Un Cagliari a due velocità quello di questo campionato, come dimostrano i dati della classifica della Lega Serie A. In vista della gara di domani contro l’Inter, i sardi lontano dalle mura di casa hanno conquistato soltanto sette dei trenta punti totali messi a referto in questa stagione. Diciottesimo posto nella classifica tenendo in considerazione soltanto le partite in trasferta, meglio soltanto di Salernitana (7 punti, ma peggior differenza reti) e Frosinone (4 punti). Uno score che è frutto di soli nove gol segnati e ben ventisei subiti.

Cagliari, in trasferta peggio che in casa: dati da analizzare per l’Inter

ANDAMENTO IN CASA – Come detto, il Cagliari di Claudio Ranieri è decisamente più pericoloso in casa, dove – come ha mostrato con il 2-1 sull’Atalanta della scorsa giornata – sono arrivati ventitré punti, con tanto di quattordicesimo posto (sia nella classifica delle partite casalinghe, sia nella classifica generale). Proprio in casa dei rossoblu l’Inter conquistò la vittoria alla seconda di campionato, con uno 0-2 firmato dai gol di Denzel Dumfries e Lautaro Martinez. Che, però, domani non sarà della partita a causa della squalifica.

DATI DA ANALIZZARE – L’Inter deve insomma analizzare per bene i dati di questo doppio rendimento per poter preparare al meglio la partita di domani. Considerando anche che di fronte ci sarà una squadra in piena lotta salvezza, contro cui i nerazzurri dovranno fare un’ottima prestazione per poter mettere un’altro mattoncino nella corsa verso il ventesimo scudetto. Per farlo bisognerà piegare proprio questo Cagliari fra le mura di San Siro, dove quest’anno è arrivata l’unica sconfitta del campionato.