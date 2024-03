Empoli, lo stato di forma in vista dell’Inter: momento di calo

Manca sempre meno alla sfida tra Inter ed Empoli, valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A. Andiamo ad analizzare come la squadra del tecnico Davide Nicola arriva alla sfida, con un calo nelle ultime uscite

STATO DI FORMA – Inter ee Empoli si preparano ad affrontarsi in quella che è una sfida valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A. Nelle ultime cinque gare la squadra nelle mani di Davide Nicola non ha avuto un ottimo momento, salvo l’importante vittoria in chiave salvezza per 2-3 sul campo del Sassuolo. Importante anche l’1-1 contro la Fiorentina, ma a preoccupare sono le ultime tre uscite. Ovvero contro Cagliari (in casa), Milan (in trasferta) e Bologna (in casa), tutte e tre perse con il punteggio di 1-0. L’Inter dovrà quindi fare sicuramente attenzione a una squadra con voglia di riscatto e alla ricerca di punti importanti per la permanenza in Serie A.