Dimarco piede armato dell’Inter di Inzaghi: in Serie A stacca tutti

Federico Dimarco è l’uomo del momento in casa Inter dopo l’eurogol dell’1-0 al Frosinone. Prodezze balistiche a parte, l’esterno nerazzurro è un uomo chiave nello schieramento tattico di Inzaghi, e un dato lo dimostra.

UOMO-COPERTINA – In casa Inter si continua a parlare di Federico Dimarco. E non potrebbe essere altrimenti dopo il gol da cineteca che il numero 32 ha segnato contro il Frosinone domenica (qui tutte le angolazioni). Una rete che continua a far parlare tifosi e opinionisti, che continuano a dividersi sulle intenzioni dell’esterno mancino nerazzurro. E che offre uno spunto interessante per analizzare il peso specifico di Dimarco nel gioco dell’Inter.

PIEDE ARMATO – A prescindere che volesse tirare in porta, o tagliare il campo con un cross di apertura per Denzel Dumfries, la giocata contro il Frosinone certifica l’importanza tattica di Dimarco in questa Inter 2023/24. Perché il piede mancino del prodotto del vivaio nerazzurro è un’autentica arma per la formazione di Simone Inzaghi. Tanto che il numero 32 è il giocatore che in Serie A realizza più cross. E lo possiamo vedere dai dati di FootData:

Ma soprattutto è il giocatore più preciso in Serie A nei passaggi dall’esterno. Questa la top5 del campionato per cross riusciti in una singola partita:

E non è pertanto un caso che Dimarco, assieme al collega di fascia opposta Dumfries, sia il secondo giocatore dell’Inter per assist totali: 4 a testa per i due esterni, uno in meno di Marcus Thuram. Grazie alla sua qualità di calcio, il numero 32 nerazzurro è un autentico grimaldello per le proiezioni offensive della squadra. Un giocatore che aumenta esponenzialmente la pericolosità nei pressi dell’area avversaria, e non solo, come visto domenica.