De Vrij pronto a prendere il testimone da Acerbi. Ma un’altra alternativa

Con l’infortunio di Francesco Acerbi nella gara contro la Roma, confermato dagli esami di oggi, Stefan de Vrij si prepara a prendere il suo testimone. Senza dimenticarsi di un’altra possibile alternativa.

SCELTE IN DIFESA – Niente Francesco Acerbi nella sfida di venerdì tra Inter e Salernitana: problema muscolare per il centrale nerazzurro, che rischia di saltare anche l’andata della Champions League contro l’Atletico Madrid. Fortunatamente quello difensivo è il reparto probabilmente più coperto per Simone Inzaghi, che per sostituire Acerbi può puntare sul sempre affidabilissimo Stefan de Vrij. Come d’altra parte già successo anche a inizio stagione, quando il centrale saltò le prime tre di campionato per un altro fastidio muscolare. Oltre a de Vrij, però, Inzaghi ha un’altra alternativa a disposizione in caso di emergenza: spostare Pavard al centro, con uno tra Bisseck e Darmian a destra. Nel secondo caso, però, bisogna capire quanto Dumfries e Buchanan siano pronti per alternarsi sulla fascia.