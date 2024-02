Darmian il grande assente ma non l’unico: Inter, ecco chi manca all’appello

Darmian è una certezza per l’Inter di Inzaghi, in qualsiasi ruolo venga schierato. Il numero 36 nerazzurro ha abituato tutti a prestazioni concrete ma in questa stagione sta mancando qualcosa di solitamente molto utile… Non è comunque l’unico assente in zona realizzativa

AAA GOL CERCASI – Nell’Inter di Simone Inzaghi in versione macchina da gol segnano in tanti ma non tutti. Già quattordici (più due extra…). Il “grande assente” dopo le prime 32 partite stagionali è Matteo Darmian, praticamente sempre in campo (30 volte su 32, ndr) ma non ancora a segno. Una mancanza che non fa notizia, visto il ruolo difensivo del jolly nerazzurro, ma significativa. Nelle prime tre stagioni in maglia Inter il contributo di Darmian alla causa realizzativa non è mai mancato, seppur in decrescendo. Basti pensare ai gol in Serie A: 3 nella prima stagione, 2 nella seconda e 1 nella terza. Quindi lo 0 della quarta è paradossalmente coerente. Allargando lo sguardo a tutte le competizioni, i numeri di Darmian dicono 4-2-2. Ovvero, 4-2-2-0 finora. La speranza è che la casella possa spostarsi dallo zero, se non altro perché Darmian non è nuovo a gol pesanti. Anzi, è praticamente legge che il numero 36 faccia solo gol da tre punti… Che sia di buon auspicio per l’impegnativo finale di stagione nerazzurro!

I non-marcatori dell’Inter guidati da Darmian

NON SOLO DARMIAN – All’appello comunque mancano ancora almeno tre marcatori attesi. Sicuramente più attesi di Darmian per caratteristiche. Tra i titolari Benjamin Pavard, che deve ancora segnare in assoluto il suo primo gol in maglia Inter e dopo 19 presenze è ancora a secco. Tra i più utilizzati anche Stefan de Vrij (23), che è praticamente un semi-titolare e cerca il suo decimo gol nella storia nerazzurre. E infine Kristjan Asllani (20), che finora ha segnato un solo gol da professionista in maglia Empoli contro… l’Inter! Inutile menzionare Davy Klaassen (11), ma anche l’infortunato Juan Cuadrado (9) e l’esubero “separato in casa” Stefano Sensi (4). All’appello manca anche l’ultimo arrivato Tajon Buchanan ma nel suo caso la situazione è ancora più delicata: più che il primo gol, l’esterno destro canadese aspetta ancora l’esordio in maglia Inter! Darmian per ora è il grande assente sul tabellino nerazzurro ma è in buona compagnia…