Carlos Augusto, un nuovo jolly in rosa per l’Inter e per Inzaghi

Data la grande emergenza nel reparto arretrato dell’Inter, con le diverse assenze per infortunio, in vista del match contro l’Udinese di sabato sera potrebbe trovare spazio Carlos Augusto. E non sarebbe una novità.



BRACCETTO – Contro il Napoli nel corso del primo tempo Simone Inzaghi ha perso per infortunio Stefan De Vrij. Così, il tecnico dell’Inter si è ritrovato a dover schierare, per la prima volta in carriera, Carlos Augusto come braccetto sinistro di difesa. Il difensore brasiliano non ha fatto rimpiangere l’assente infortunato (titolare in quel ruolo) Alessandro Bastoni e ha giocato una partita da altissimo livello, partecipando anche all’azione che ha portato al gol del doppio vantaggio Inter di Nicolò Barella. Oltre alla fase offensiva, si è messo in risalto nelle chiusure difensive su Giovanni Di Lorenzo e anche su Matteo Politano. Chissà che Inzaghi, nel caso in cui Bastoni non dovesse dare conferma di titolarità contro l’Udinese, non possa pensare a schierare titolare in quel ruolo Carlos Augusto.

ESTERNO – Carlos Augusto, oltre all’ottima prova da terzo di difesa, eccelle però nel ruolo di quinto di centrocampo. Ossia quello in cui si è imposto anche nella scorsa stagione al Monza. Arrivato come sostituto di Federico Dimarco, piano piano sta scalpitando sempre di più per avere più spazio. Sta meritando occasioni importanti da parte del tecnico Inzaghi, a suon di grandi prestazioni. Sabato sera saranno assenti sia Denzel Dumfries sia Benjamin Pavard. Da escludere che Carlos Augusto possa giocare a destra, ma già nel doppio ruolo braccetto-esterno sta diventando un vero e proprio jolly per Inzaghi.