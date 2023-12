Carlos Augusto in Napoli-Inter diventa opzione per la difesa

Carlos Augusto col Napoli ha dovuto adattarsi a giocare da braccetto di sinistra. E il brasiliano ha dato una grande risposta a Inzaghi in una gara delicata.

SOLUZIONE DI EMERGENZA – L’emergenza difensiva dell’Inter costringe Inzaghi a cercare soluzioni alternative. Col Napoli alle assenze in partenza di Pavard e Bastoni si è aggiunta subito quella di de Vrij, costretto a uscire dopo appena diciotto minuti. Dovendo spostare Acerbi centrale, il tecnico ha dovuto varare una soluzione di emergenza per la sinistra della sua difesa. E la scelta è caduta su Carlos Augusto.

PROVA DA DIFENSORE – Il brasiliano nasce come elemento difensivo e anche ai suoi esordi in Italia era partito come difensore. Così Inzaghi già col Benfica per gestire i suoi cambi aveva deciso di sfruttarlo più basso, in difesa appunto, tenendo Dimarco come esterno. Col Napoli però Carlos Augusto ha dovuto svolgere un compito più delicato. Trovandosi a disputare 72 minuti, praticamente l’intera gara, nel ruolo di braccetto contro uno degli attacchi più pericolosi del campionato. Dando al suo allenatore una risposta importante.

ALTO RENDIMENTO – Ecco la sua heatmap presa da Whoscored:



Evidente come Carlos Augusto abbia limitato la sua area d’azione alla difesa. Con grande ordine tattico. Risultando in primo luogo una risorsa per la prima impostazione: i suoi tocchi sono 52, primo tra i difensori, con 37 passaggi realizzati all’86%, di cui 12 in avanti, sempre primo tra i difensori. Unendo questo al lavoro più puramente difensivo: 3 contrasti, un intercetto, 3 spazzate, 6 duelli a terra (4 vinti), 6 duelli aerei (3 vinti). Una prova di personalità, in un ruolo che si è trovato a ricoprire a sorpresa. Una bella risposta alla fiducia del suo allenatore.