Bastoni stringe i denti e lavora. Inzaghi valuta prima di Napoli-Inter

L’Inter di Simone Inzaghi fa la conta in difesa. Restano tanti i dubbi in vista della trasferta a Napoli, tra questi il recupero di Alessandro Bastoni. Dopo la Champions League, serve trovare l’equilibrio giusto per permettere il recupero totale.

CORREGGERE GLI ERRORI – Archiviata la rimonta spettacolare in Champions League contro il Benfica, l’Inter di Simone Inzaghi si avvicina alla delicata sfida in Serie A contro il Napoli al Maradona. Inzaghi si appresta a rivedere ancora una volta la difesa dell’Inter. Certi dell’assenza di Benjamin Pavard, il tecnico dell’Inter rischia di non avere a disposizione nemmeno Alessandro Bastoni. L’Inter, che oggi si è allenata a pieno regime, lavora sulla fase difensiva correggendo gli errori visti nel primo tempo della sfida col Benfica.

UN RISCHIO – Inzaghi non vuole rischiare il recupero di Bastoni. Il difensore azzurro quasi sicuramente resterà ancora una volta a Milano, non riuscendo dunque a recuperare in tempo per la sfida col Napoli. Ci sarà invece Dumfries che è tornato a dare un segnale positivo allo staff nerazzurro. Inzaghi nel frattempo pensa al rientro con la maglia da titolare di Darmian e De Vrij, con Acerbi che resta inamovibile in difesa. Occhio a un’eventuale inserimento last-minute di Bisseck, con il tecnico Inzaghi che si ritrova a dover far la conta per mettere in campo una difesa di qualità nel match contro i campioni d’Italia.