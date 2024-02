Bastoni raggiunge il club dei marcatori: 12 diversi per l’Inter!

Dopo Roma-Inter, Alessandro Bastoni raggiunge il club dei marcatori dell’Inter in questa Serie A. Primo gol per il difensore nerazzurro, che diventa così il dodicesimo diverso in campionato.

CLUB DEI MARCATORI – Guidato dai 19 gol di Lautaro Martinez, il club dei diversi marcatori dell’Inter in questo campionato accoglie un nuovo membro. Si tratta di Alessandro Bastoni, che con il 2-4 firmato contro la Roma diventa il dodicesimo giocatore diverso ad andare in gol in questo campionato per i nerazzurri. Oltre ai due, gli altri marcatori nerazzurri in Serie A sono: Thuram, Arnautovic, Barella, Acerbi, Bisseck, Mkhitaryan, Calhanoglu, Dimarco, Frattesi e Dumfries. Insomma, una squadra, l’Inter, in grado di fare 55 gol in 23 partite giocate. Sottolineando anche la grande capacità di mandare in rete tanti giocatori diversi.