Asllani vice di lusso. Inzaghi si fida: così Calhanoglu non affretta i tempi

L’Inter e Simone Inzaghi si godono la qualità di Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese scenderà questa sera in campo contro l’Atalanta: sarà lui a sostituire Calhanoglu.

PRESENZA – L’Inter, con l’assenza di Hakan Calhanoglu, si prepara ad affidarsi ancora oggi al talento di Kristjan Asllani. Simone Inzaghi è pronto a dare una maglia da titolare e altra fiducia al centrocampista albanese. Asllani, dopo una prima stagione passata in seria difficoltà, con il passare dei mesi ha saputo ritagliarsi il suo spazio rispondendo sempre presente alle richieste del tecnico nerazzurro. Nonostante davanti, dopo la partenza di Brozovic, si sia ritrovato un mostro sacro come Hakan Calhanoglu, Asllani si è impuntato sulla sua non-partenza preferendo fare da riserva nell’Inter e non magari perdersi in giro per l’Italia o per l’Europa.

CRESCITA – Dopo l’exploit nell’Empoli, Asllani è cresciuto calcisticamente sotto l’ala protettiva dell’Inter che ha creduto in lui sin dalla prima volta. E adesso i frutti si stanno raccogliendo. Inzaghi non ha dubbi su chi sostituirà il turco contro l’Atalanta: nessun piano C, come si vociferava. Adesso è il momento di creare il gioco contro la Dea, poi sicuramente ci saranno altre occasioni. Perché ormai per Inzaghi ma anche per i suoi compagni, Asllani non è più il vice, ma una riserva di lusso da poter usare in qualsiasi momento sapendo già della resa positiva. Proprio per questo Inzaghi si è spesso affidato a lui anche in Champions League.