Superlega: la Premier League punisce le ribelli, stangate per il futuro

Mentre è ancora in corso la guerra tra la Uefa e la Superlega, dall’Inghilterra arrivano notizie sulle sanzioni decise per i club che avevano inizialmente aderito al progetto: multa e penalizzazioni in punti se dovesse ripetersi una situazione simile.

Il braccio di ferro tra la Uefa e ciò che resta della Superlega (Real Madrid, Barcellona, Juventus) è ancora in corso. Dall’Inghilterra tramite “Sky Sports” arrivano indiscrezioni sulle sanzioni per i sei club di Premier Legue (Chelsea, Tottenham, Manchester City, Manchester United, Liverpool e Arsenal) che avevano inizialmente aderito, salvo dare il via al disfacimento del progetto dopo le vibranti proteste popolari. I sei club ribelli dovrebbero pagare una multa di circa 4 milioni di euro a testa per chiudere le loro pendenze con la Premier League che però ha sottolineato la possibilità di sanzioni ben più pesanti, anche in punti, nel caso dovessero ripetersi in futuro situazioni del genere.