VIDEO – L’Inter saluta Regina Baresi: «Diciassette anni coi nostri colori»

Pochi giorni fa l’Inter ha salutato Regina Baresi, capitana e bandiera di Inter Women, che ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. La società nerazzurra ha dedicato un video all’ormai ex giocatrice con un saluto per i suoi 17 anni con la maglia nerazzurra: «17 anni con gli stessi colori nel cuore e sulla palle: i nostri. Grazie Regina Baresi per tutti i momenti indimenticabili e in bocca al lupo per il futuro da tutta la famiglia dell’Inter».

🙏 | GRAZIE 17 anni sempre con gli stessi colori nel cuore e sulla pelle: i nostri ⚫🔵 Grazie @ReginaBaresi per tutti i momenti indimenticabili e in bocca al lupo per il futuro da tutta la famiglia dell'Inter! pic.twitter.com/EMgmwpe1aM — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) June 9, 2021