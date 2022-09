Santon dice addio al calcio: «Costretto. Inter il periodo più bello»

Davide Santon dice basta al calcio giocato. Una serie di infortuni hanno costretto l’ex giocatore dell’Inter ad alzare bandiera bianca. A comunicarlo proprio lui stesso, in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com

ADDIO AL CALCIO – Davide Santon dice basta. Il giocatore della Roma – ed ex Inter – costretto a lasciare il calcio giocato: «Sono costretto a smettere di giocare. Non per non aver avuto offerte, non per altro, ma perché il mio corpo, con tanti infortuni avuti in passato, non ce la fa più. Non voglio, ma devo».

MIGLIOR PERIODO – Queste, poi, le parole di Santon sul suo periodo più bello in carriera: «Il primo periodo all’Inter, quando vincemmo tutto. Ho avuto stop, infortuni, ma è stato bellissimo: ero così giovane e non mi rendevo conto che stavamo scrivendo la storia. Abbiamo perso solo la Supercoppa Europea, è stato il momento più bello. Ero con dei campioni straordinari nello spogliatoio».

Fonte: Tuttomercatoweb.com – Marco Conterio