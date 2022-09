Inzaghi, il bilancio da allenatore col Torino: ‘solo’ due KO

Sono undici le volte che Simone Inzaghi ha affrontato il Torino nella sua carriera da allenatore. Due di queste da tecnico dell’Inter, la scorsa stagione. Un bilancio non totalmente negativo il suo contro i granata, ma sicuramente migliorabile. Già a partire da domani.

BILANCIO – Da allenatore, Simone Inzaghi ha affrontato undici volte il Torino. Nove sulla panchina della Lazio, sulla quale ha ottenuto quattro vittorie, tre pareggi e due sconfitte, e due sulla panchina dell’Inter la scorsa stagione, con una vittoria a San Siro e un pareggio per 1-1 in trasferta. Un totale di cinque vittorie, quattro pareggi e ‘solo’ due sconfitte, frutto di 14 gol segnati e 17 subiti. Un bilancio sicuramente non negativo, ma anche migliorabile. Già a partire dalla sfida di domani, il dodicesimo scontro diretto nella sua carriera da allenatore. Il trend di Inzaghi sulla panchina dell’Inter, contro il Torino, è positivo. Bisognerà assicurarsi di continuare così domani, con una vittoria che spazzi via i malumori degli ultimi risultati negativi.