Rafael Toloi cambia nazionalità: opzione in più per l’Italia di Mancini

UDINE, ITALY – JANUARY 20: Rafael Toloi of Atalanta BC looks on during the Serie A match between Udinese Calcio and Atalanta BC at Dacia Arena on January 20, 2021 in Udine, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Secondo quanto riporta “Rai Sport”, Rafael Toloi, difensore dell’Atalanta, avrebbe ottenuto il placet dalla FIFA per cambiare la propria nazionalità. Il trentenne di Gian Piero Gasperini diventa dunque un’opzione credibile per la nazionale italiana di Roberto Mancini

ARMA – Rafael Toloi è diventato un calciatore convocabile dalla nazionale italiana. Secondo “Rai Sport”, il 30enne brasiliano aveva chiesto, tramite la Figc, il cambio di nazionalità alla FIFA, dopo che il padre aveva ottenuto la cittadinanza italiana nei mesi scorsi. Oggi è arrivato l’ok, che non significa automaticamente azzurro, ma un’opzione in più per Roberto Mancini.

Fonte: Rai Sport