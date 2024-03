Milan, vittoria sofferta con lo Slavia Praga. Leao risolve!

Il Milan vince soffrendo contro lo Slavia Praga per 4-2 all’andata degli ottavi di finale di Europa League. Nonostante la superiorità numerica per 70 minuti qualificazione non chiusa.

MALINO – Il Milan vince per 4-2 contro lo Slavia Praga a San Siro ma non convince per la prestazione fornita. Gli avversari hanno giocato in 10 dal 36′ a causa dell’espulsione diretta di Malick Diouf per l’intervento su Christian Pulisic. Olivier Giroud ha segnato il primo gol al 34′, ma è arrivato subito il pari dei cechi con David Doudera. Nel finale del primo tempo Tijani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek sembravano aver indirizzato la qualificazione con due reti tra 44′ e 46′, ma lo Slavia Praga non si è arreso. Su palla inattiva ed errore di Theo Hernandez in marcatura Ivan Schranz, entrato da 4 minuti, ha trovato una rete di controbalzo al volo bellissima. Rafael Leao all’85’ ha ubriacato completamente con una serpentina la difesa ceca, trovando sulla linea di porta il tap-in di Pulisic. Il ritorno sarà in Repubblica Ceca e la squadra di Stefano Pioli ci arriverà comunque con qualche preoccupazione.