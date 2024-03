Lukaku torna all’estate: «Era una situazione difficile, molti…»

Romelu Lukaku è tornato a parlare finalmente della sua estate, ma non proprio di Inter. Preferisce evitare l’argomento, ecco le sue parole su Sky Sport.

PASSATO RECENTE – Romelu Lukaku non parla più di Inter, evita direttamente l’argomento. Lo fa ma in maniera velata, come successo oggi su Sky Sport dopo Roma–Brighton: «A Roma un’esperienza diversa, ma ho subito visto l’amore dei tifosi appena sono arrivato. Radja Nainggolan mi aveva preparato su come avrei dovuto comportarmi alla Roma, poi i compagni e Mourinho mi hanno aiutato, così come mi ha aiutato adesso De Rossi. Era una situazione difficile perché in molti non sapevano cosa stava succedendo».