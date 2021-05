Ibrahimovic, Tapiro e occhiolino a Icardi: «Favorevole, deciderà il Milan»

Ibrahimovic a causa di un infortunio è costretto a rinunciare all’Europeo 2021. “Striscia la Notizia”, il TG satirico in onda su Canale 5, ne ha approfittato per consegnare il Tapiro d’Oro allo svedese. L’attaccante del Milan, stuzzicato sulla possibilità di avere Icardi come compagno di squadra, ha risposto in maniera diplomatica. Di seguito le sue parole, riportate da “sportmediaset.it”

FAVOREVOLE – Zlatan Ibrahimovic non andrà agli Europei a causa di un infortunio. “Striscia la Notizia” lo ha premiato con il Tapiro d’Oro, stuzzicandolo anche sulla possibilità di avere Mauro Icardi come compagno di squadra la prossima stagione: «Sono favorevole all’arrivo di qualcuno che aiuti la squadra, deciderà la società», ha risposto lo svedese. La consegna del Tapiro andrà in onda stasera alle 20.30 su Canale 5.