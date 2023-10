Dionisi, soddisfazione dopo l’Inter: allenatore del mese in Serie A

La Serie A ha reso noto il vincitore del premio “Coach of the Month” per il mese di settembre. Il riconoscimento va ad Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo

SODDISFAZIONE – Alessio Dionisi è stato eletto “Coach of the Month” per il mese di settembre dalla Lega Serie A. Soddisfazione per l’allenatore che con il suo Sassuolo, in pochi giorni, ha battuto Juventus ed Inter.

Alessio Dionisi è il "𝗖𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗢𝗳 𝗧𝗵𝗲 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗵" di settembre! 👏🏆 #COTM pic.twitter.com/6BOfMCDHjB — Lega Serie A (@SerieA) October 2, 2023