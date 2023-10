Inter basata solo su individualità? La risposta da dare a Sacchi è una

L’Inter è prima in classifica dopo sette giornate di Serie A, alla pari col Milan, eppure a sentire certe persone sembra che una squadra sia in zona retrocessione e l’altra pronta a vincere tutto. Fra questi Sacchi, che non perde occasione di criticare la squadra di Inzaghi ed esaltare quella di Pioli.

LA SOLITA CRITICA – Della macchina dello screditamento, pronta a sminuire tutto quanto fa l’Inter inventandosi cose dal nulla, ne avevamo già parlato lunedì scorso. In mezzo ci sono state la brutta sconfitta col Sassuolo, serata no senza attenuanti, e lo 0-4 alla Salernitana firmato tutto Lautaro Martinez. Una vittoria arrivata grazie a un singolo, ma di certo aiutato dai compagni. Il solo fatto che abbia segnato quattro gol in una partita è bastato, ad Arrigo Sacchi, per riprendere con certe esternazioni piuttosto discutibili sull’Inter. Quella di questa settimana è che la squadra di Simone Inzaghi si basa solo sulle individualità, mentre di contro il Milan di Stefano Pioli rasenterebbe la perfezione. Bah.

LA SMENTITA – Ora, detto che va ricordato come non più di sedici giorni fa la squadra che si basa sulle individualità abbia battuto 5-1 una sorta di All-Star del calcio mondiale, c’è da farsi una domanda: Sacchi ha ragione o no? Basta guardare il quarto gol sabato per capire come no, non abbia ragione. Lo 0-4 alla Salernitana arriva al termine di un’azione lunghissima, in cui toccano palla tutti e undici i giocatori dell’Inter. E in cui Lautaro Martinez è “solo” il finalizzatore, lui che peraltro ha un’altissima percentuale di gol fatti toccando solo una volta il pallone. Anche perché, senza l’assist di Carlos Augusto (così come quello Marcus Thuram sullo 0-1), il poker non sarebbe stato possibile. E questo vale anche per altre dichiarazioni di Sacchi, su tutte quella dell’Inter senza “mentalità europea”. Una crociata, quella dell’ex allenatore, che continua da anni e che – oggettivamente – avrebbe anche stufato.

TEMPO PERSO – La vera risposta da dare, sentendo queste cose, è solo una: ignorarle. Soprattutto se ripetute all’infinito. Che Sacchi, allenatore il cui ultimo trofeo in carriera risale al 1990, sia considerato il massimo esperto di calcio mondiale forse stride un po’ con la realtà. Così come ritenere che abbia ancora idee attuali. Con tutto il rispetto per chi ha vinto due volte consecutive la Coppa dei Campioni, peraltro con tre singoli fortissimi come gli olandesi del Milan. Che ogni settimana si debbano prendere le sue dichiarazioni come il Vangelo, sempre col massimo rispetto, anche no. Soprattutto se sempre “contro” l’Inter e “a favore” del Milan qualsiasi cosa succeda. E – giustamente – Inzaghi questo pomeriggio in conferenza stampa ha liquidato la questione in poche parole. Forse sarebbe anche ora di dare meno risalto a certe esternazioni (sull’Inter e non solo) di Sacchi, che tutti hanno capito essere opposte alla realtà.