VIDEO ESCLUSIVA IN – Paolo, uno dei magazzinieri Inter a rischio licenziamento: appello a Suning

Fuori dal Meazza, in attesa di Inter-Udinese, c’è una protesta in corso. Nei giorni scorsi è uscita la notizia di tre dipendenti, magazzinieri del club, a rischio licenziamento. Uno di loro, Paolo Di Francesco, spiega in esclusiva a Inter-News.it la vicenda.

L’APPELLO – Inter-Udinese arriva in una giornata particolare per tre lavoratori del club, a rischio licenziamento. Fuori dallo stadio è stato appeso uno striscione: “Zhang… nessun licenziamento”. Uno di loro, che da anni lavora nella società, rischia il posto di lavoro per decisione della società. In esclusiva a Inter-News.it spiega: «Sono Paolo Di Francesco, magazziniere dell’Inter con un’alta possibilità di licenziamento. Ho cinquantadue anni, ho lavorato dall’Inter da dieci anni più un anno a contratto e ora mi trovo in questa situazione spiacevole. Cosa mi ha detto la dirigenza? Per ora nessuna comunicazione ufficiale. L’ultimo incontro che abbiamo fatto, anche attraverso la mediazione dei sindacati, ci è stato detto che non era possibile nessuna ricollocazione nell’area dell’Inter».

Nel video realizzato dall’inviato di Inter-News.it, Roberto Balestracci, l’intervista integrale e l’appello di Paolo Di Francesco a Suning e al presidente Steven Zhang.