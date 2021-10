Inzaghi alla ricerca della terza punta: con l’Udinese Sanchez o Correa?

Inter-Udinese vede Inzaghi davanti a una scelta: chi far giocare in attacco, Sanchez o Correa? Il tecnico può finalmente scegliere, anche se i due sono in condizioni diverse.

BISOGNO DI ALTERNATIVE – Nei primi mesi di stagione Inzaghi ha potuto di fatto contare solo su due attaccanti. Ovviamente Dzeko e Lautaro Martinez. Che si sono presi praticamente tutte le responsabilità. E i minuti. L’avvio di Sanchez e Correa infatti è stato decisamente più laborioso. Lo spazio fino ad oggi minimo, e non per un ostracismo del tecnico. Le cose però stanno cambiando. Finalmente verrebbe da dire.

SITUAZIONE IN EVOLUZIONE – Sanchez viene dalla sua prima gara da titolare. E scalpita per trovare spazio. Inzaghi potrebbe cavalcare la sua voglia anche con l’Udinese. Elevandolo di fatto a terza punta ufficiale. In questo momento il cileno è sicuramente il più affidabile come tenuta fisica. Correa infatti è ancora alle prese con la ricerca della miglior forma. Ormai da un mese abbondante. Si sa però che per farlo servono i minuti nelle gare vere. Il tecnico, suo primo estimatore, potrebbe quindi essere tentato di farlo giocare per ritrovarlo. Una piccola scommessa, che potrebbe pagare principalmente nel futuro. Inzaghi insomma ha due opzioni da sfruttare. E può iniziare a ruotare i suoi attaccanti.